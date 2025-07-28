В Пермском крае запретят продажу алкоголя

Розничная продажа алкогольных напитков в Пермском крае будет запрещена 2 августа. В субботу в России будет отмечаться День воздушно-десантных войск. Сухой закон на эти сутки введен постановлением правительства Пермского края.
«На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции <…> в День воздушно-десантных войск (2 августа)», — говорится в документе. В барах, ресторанах и кафе при этом алкоголь под запрет не попадает.
Программа Дня ВДВ в Перми пока не опубликована. В 2024 году традиционного массового шествия десантников не было. Ветераны ВДВ ограничились митингом и возложением цветов к монументу на ул. Сибирской.
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