28 июля 2025

В Пермском крае запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
2 августа - день без алкоголя
2 августа - день без алкоголя Фото:

Розничная продажа алкогольных напитков в Пермском крае будет запрещена 2 августа. В субботу в России будет отмечаться День воздушно-десантных войск. Сухой закон на эти сутки введен постановлением правительства Пермского края.

«На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции <…> в День воздушно-десантных войск (2 августа)», — говорится в документе. В барах, ресторанах и кафе при этом алкоголь под запрет не попадает.

Программа Дня ВДВ в Перми пока не опубликована. В 2024 году традиционного массового шествия десантников не было. Ветераны ВДВ ограничились митингом и возложением цветов к монументу на ул. Сибирской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Розничная продажа алкогольных напитков в Пермском крае будет запрещена 2 августа. В субботу в России будет отмечаться День воздушно-десантных войск. Сухой закон на эти сутки введен постановлением правительства Пермского края. «На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции <…> в День воздушно-десантных войск (2 августа)», — говорится в документе. В барах, ресторанах и кафе при этом алкоголь под запрет не попадает. Программа Дня ВДВ в Перми пока не опубликована. В 2024 году традиционного массового шествия десантников не было. Ветераны ВДВ ограничились митингом и возложением цветов к монументу на ул. Сибирской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...