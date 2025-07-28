Скандальных инфоцыган, обманувших екатеринбуржцев, взяли в разработку

IT-компанию RC Group, на которую пожаловались екатеринбуржцы, проверит Следственный комитет Свердловской области. Также дело на контроль взял председатель федерального ведомства Александр Бастрыкин.
«Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Борису Францишко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК.
Ранее молодые люди, пострадавшие от действий RC Group, записали видеообращение к Бастрыкину. IT-компания убедила ребят оформить кредиты и передать им деньги, взамен пообещав «роскошную жизнь».
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