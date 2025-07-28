В Свердловской области пропадет мобильный интернет: в чем причина

Когда связь придет в норму, не уточняется
В Свердловской области временно ограничили и замедлили мобильный интернет. Об этом сказано в telegram-канале антитеррористической комиссии.
«Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности. В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi», — сказано в сообщении. Также свердловчан просят заранее продумывать маршруты и использовать альтернативные способы оплаты без использования интернета.
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