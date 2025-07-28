28 июля 2025

В Свердловской области пропадет мобильный интернет: в чем причина

В Свердловской области ограничили мобильный интернет
© Служба новостей «URA.RU»
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Когда связь придет в норму, не уточняется
Когда связь придет в норму, не уточняется Фото:

В Свердловской области временно ограничили и замедлили мобильный интернет. Об этом сказано в telegram-канале антитеррористической комиссии.

«Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности. В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi», — сказано в сообщении. Также свердловчан просят заранее продумывать маршруты и использовать альтернативные способы оплаты без использования интернета.

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В Свердловской области временно ограничили и замедлили мобильный интернет. Об этом сказано в telegram-канале антитеррористической комиссии. «Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности. В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi», — сказано в сообщении. Также свердловчан просят заранее продумывать маршруты и использовать альтернативные способы оплаты без использования интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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