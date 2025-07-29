В Москве нашли «тайного вора в законе»

В ночь на 24 мая в одном из элитных коттеджных поселков Москвы сотрудники МВД и ФСБ задержали 53-летнего Алексея Иванова. Ранее не судимый, не состоявший на учете и ведущий тихую семейную жизнь, Иванов, по данным следствия, занимал высшее положение в преступной иерархии — статус «вора в законе».
Как пишет РБК, его подозревают в организации подпольного игорного бизнеса в Москве и Нижегородской области. Одновременно с задержанием Иванова в Нижнем Новгороде прошла масштабная операция против преступной группы, находившейся под его контролем. Были задержаны 18 человек по подозрению в незаконной организации азартных игр, шесть из них, включая Иванова, арестованы. Им грозит до шести лет лишения свободы по соответствующим статьям УК РФ.
Оперативная работа по Иванову велась около четырех лет. Впервые его имя всплыло после информации от информатора, затем — в ходе расследования дела известной «банды Леснякова». Следствие утверждает, что Иванов долгое время оставался в тени, не афишировал свой статус и избегал публичности, но поддерживал связи с криминальными лидерами Нижегородской области. Иванов контролировал сеть подпольных казино в Нижнем Новгороде, где работали игровые автоматы, покерные столы и рулетка. Доступ к этим заведениям осуществлялся только по рекомендации, а сами заведения часто меняли местоположение для конспирации. Иванов получал до 50% дохода от нелегального бизнеса.
Соседи и знакомые характеризуют Иванова как замкнутого человека, основное время уделявшего семье и детям. Он не имел официальной работы, не проходил военную службу, не был судим и не состоял на учете в правоохранительных органах. Его имущество — квартиры и участок — достались ему по наследству. Адвокат Алексей Скворцов настаивает на невиновности Иванова, утверждая, что его имя могли использовать другие фигуранты дела для повышения своего авторитета. Защита отмечает отсутствие у Иванова характерных для «воров в законе» татуировок и участия в криминальных сходках.
22 июня суд продлил арест Иванову и еще пятерым фигурантам дела до конца сентября. Следственные действия продолжаются, новых обвинений пока не предъявлено. Статус «вора в законе» — высшая ступень в криминальной иерархии, традиционно присваиваемая на закрытых «коронациях». С 2019 года в России введена уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. По этой статье в 2024 году было вынесено 23 обвинительных приговора.
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