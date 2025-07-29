Двое саперов погибли при разминировании дрона в Ростовской области

В ходе разминирования украинского беспилотника двое саперов погибли. Трагедия произошла в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщили местные власти.
«Уважаемые жители Сальского района!К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал в telegram-канале глава Сельского района Владимир Березовский. Он призвал жителей области быть внимательнее и не приближаться к обломкам дронов.
В ночь на 29 июля ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Сальске и электроподстанцию в поселке Орловский. Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. Всего за ночь силами ПВО сбито 22 украинских дрона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.