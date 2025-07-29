Двое саперов погибли при разминировании дрона в Ростовской области

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Саперы погибли при разминировании украинского беспилотника
Саперы погибли при разминировании украинского беспилотника Фото:

В ходе разминирования украинского беспилотника двое саперов погибли. Трагедия произошла в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщили местные власти. 

«Уважаемые жители Сальского района!К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал в telegram-канале глава Сельского района Владимир Березовский. Он призвал жителей области быть внимательнее и не приближаться к обломкам дронов.  

В ночь на 29 июля ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Сальске и электроподстанцию в поселке Орловский. Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. Всего за ночь силами ПВО сбито 22 украинских дрона. 

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В ходе разминирования украинского беспилотника двое саперов погибли. Трагедия произошла в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщили местные власти.  «Уважаемые жители Сальского района!К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал в telegram-канале глава Сельского района Владимир Березовский. Он призвал жителей области быть внимательнее и не приближаться к обломкам дронов.   В ночь на 29 июля ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Сальске и электроподстанцию в поселке Орловский. Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. Всего за ночь силами ПВО сбито 22 украинских дрона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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