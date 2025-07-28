Махонин потребовал ускорить реконструкцию улицы Крисанова в Перми

На улице Крисанова в Перми заменили инженерные сети, сейчас рабочие укладывают асфальт и выполняют благоустройство. Реконструкция должна завершиться в 2025 году. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Продолжаем работы по второму этапу — ведем переустройство инженерных коммуникаций и строительство моста через Данилиху. Параллельно подрядчик делает тротуары и велодорожки, устанавливает шумозащитные экраны. Поручил ускоряться, дорога важная, сдать ее надо без затягивания сроков», — говорится в посте.
В первый этап входила реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Мильчакова до улицы Плеханова с устройством двухуровневой развязки на пересечении с улицей Столбовой. В рамках второго этапа продлят улицу Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, обустроят трамвайные пути и мост через реку Данилиху.
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