Взрыв газового баллона произошел в колонии Волгограда: что известно к этому часу

Во вторник, 29 июля в Тракторозаводском районе города Волгограда, произошел взрыв. А именно хлопок газового баллона на территории исправительной колонии. Судя по информации, по итогам взрыва известно о четверых пострадавших с ожогами. Подробности происшествия — в материале URA.RU.
Где произошел взрыв
ЧП произошло в колонии в Тракторозаводском районе города Волгограда. Исправительная колония №9 относится к учреждениям строгого режима и рассчитана на содержание до 1454 человек. Кроме того, на ее территории располагается участок колонии-поселения с максимальной вместимостью 40 человек, а также помещение, выполняющее функции следственного изолятора, рассчитанное на 47 мест. Основными направлениями деятельности учреждения являются производство и сбыт текстильной продукции, а также переработка и очистка лука.
Что известно о пострадавших
По данным регионального управления Следственного комитета, все четверо заключенных получили ожоги различной степени тяжести, также сообщается о механических травмах. Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили как в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, так и председатель региональной ОНК Вадим Чередник. По его словам, «жизни пострадавших ничего не угрожает».
Причины происшествия
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв баллона с пропаном, который произошёл во время строительных работ. В результате случился хлопок с последующим воспламенением. Взрыв произошел в помещении, предназначенном для хранения строительных материалов.
Как уточнили в экстренных службах, речь идет именно о нарушениях в процессе трудовой деятельности осужденных. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
Комментарии федеральных органов
В СУ СК РФ заявили о том, что организована процессуальная проверка за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено уголовное дело. В данный момент на территории исправительного учреждения ведет работу следственно-оперативная группа.
УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения наказаний) также заявило о том, что проведет проверку по факту хлопка газа.
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