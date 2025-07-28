В Пермском крае появится новый праздник

В Пермском крае хотят учредить памятную дату — День ветеранов боевых действий. Это предусматривает проект указа губернатора региона Дмитрия Махонина.
«Введение новой даты направлено на признание заслуг жителей региона, принимавших участие в боевых действиях, локальных конфликтах и вооруженных столкновениях как на территории СССР и России, так и за ее пределами после 1945 года. Предполагается, что День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля», — сказано в тексте документа.
В этот день в регионе планируется проведение различных мероприятий. Они направлены на сохранение героических традиций старших поколений, а также патриотическое воспитание молодежи.
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