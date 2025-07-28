28 июля 2025

В Пермском крае появится новый праздник

В Пермском крае учредят День ветеранов боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля
День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля Фото:

В Пермском крае хотят учредить памятную дату — День ветеранов боевых действий. Это предусматривает проект указа губернатора региона Дмитрия Махонина.

«Введение новой даты направлено на признание заслуг жителей региона, принимавших участие в боевых действиях, локальных конфликтах и вооруженных столкновениях как на территории СССР и России, так и за ее пределами после 1945 года. Предполагается, что День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля», — сказано в тексте документа. 

В этот день в регионе планируется проведение различных мероприятий. Они направлены на сохранение героических традиций старших поколений, а также патриотическое воспитание молодежи.

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В Пермском крае хотят учредить памятную дату — День ветеранов боевых действий. Это предусматривает проект указа губернатора региона Дмитрия Махонина. «Введение новой даты направлено на признание заслуг жителей региона, принимавших участие в боевых действиях, локальных конфликтах и вооруженных столкновениях как на территории СССР и России, так и за ее пределами после 1945 года. Предполагается, что День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля», — сказано в тексте документа.  В этот день в регионе планируется проведение различных мероприятий. Они направлены на сохранение героических традиций старших поколений, а также патриотическое воспитание молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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