Вандалы разрушили и разрисовали одну из самых популярных достопримечательностей Геленджика — знаменитые «Грозовые ворота». Об этом сообщает Mash.
«Знаменитые „Грозовые ворота“ — одну из самых известных турточек Геленджика — разнесли и разрисовали вандалы. Сорваны десятки экскурсий», — передают авторы канала. Сами местные жители предполагают что произошедшее — не просто дело рук вандалов, а результат разборок владельца достопримечательности с жителями окрестностей. Причиной могли послужить споры из-за доходов от экскурсий, предполагают граждане.
«Грозовые ворота» приобрели широкую известность после съемок одноименного четырехсерийного военного фильма. Это сделало локацию особенно привлекательной для туристов.
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