В Геленджике вандалы разнесли знаменитую достопримечательность. Видео

Mash: в Геленджике вандалы осквернили «Грозовые ворота»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вандалы осквернили Грозовые ворота в Геленджике, передает Mash
Вандалы осквернили Грозовые ворота в Геленджике, передает Mash Фото:

Вандалы разрушили и разрисовали одну из самых популярных достопримечательностей Геленджика — знаменитые «Грозовые ворота». Об этом сообщает Mash.

«Знаменитые „Грозовые ворота“ — одну из самых известных турточек Геленджика — разнесли и разрисовали вандалы. Сорваны десятки экскурсий», — передают авторы канала. Сами местные жители предполагают что произошедшее — не просто дело рук вандалов, а результат разборок владельца достопримечательности с жителями окрестностей. Причиной могли послужить споры из-за доходов от экскурсий, предполагают граждане. 

«Грозовые ворота» приобрели широкую известность после съемок одноименного четырехсерийного военного фильма. Это сделало локацию особенно привлекательной для туристов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вандалы разрушили и разрисовали одну из самых популярных достопримечательностей Геленджика — знаменитые «Грозовые ворота». Об этом сообщает Mash. «Знаменитые „Грозовые ворота“ — одну из самых известных турточек Геленджика — разнесли и разрисовали вандалы. Сорваны десятки экскурсий», — передают авторы канала. Сами местные жители предполагают что произошедшее — не просто дело рук вандалов, а результат разборок владельца достопримечательности с жителями окрестностей. Причиной могли послужить споры из-за доходов от экскурсий, предполагают граждане.  «Грозовые ворота» приобрели широкую известность после съемок одноименного четырехсерийного военного фильма. Это сделало локацию особенно привлекательной для туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...