В ХМАО назвали самые популярные авто, которые арендуют жители

В Югре жители чаще арендуют Renault Logan и Toyota Camry, рассказали URA.RU аналитики «Авито Авто». Причем во втором квартале 2025 года взять машины в аренду по региону стало дешевле.
«В лидерах — Renault Logan (+55%), при этом цена аренды снизилась на 3%», — говорится в исследовании. На втором месте оказалась Toyota Camry с ростом интереса на 52%. При этом цена ее аренды упала на 25%.
Третьим по популярности стал Volkswagen Polo, аренда которого подешевела на 15%. А замыкает список Mitsubishi L200 с ростом интереса на 10% и снижением стоимости на 20%. Цены на аренду автомобилей зависят от марки и модели, варьируясь в пределах 1,7 — 5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в автосалонах Югры в ближайшее время не ждут новых машин Toyota, Kia и Hyundai. Однако дилеры надеются на возвращение иномарок в начале следующего года.
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