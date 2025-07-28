28 июля 2025

В ХМАО назвали самые популярные авто, которые арендуют жители

В ХМАО подешевела аренда автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще арендуют Renault и Toyota
Югорчане чаще арендуют Renault и Toyota Фото:

В Югре жители чаще арендуют Renault Logan и Toyota Camry, рассказали URA.RU аналитики «Авито Авто». Причем во втором квартале 2025 года взять машины в аренду по региону стало дешевле.

«В лидерах — Renault Logan (+55%), при этом цена аренды снизилась на 3%», — говорится в исследовании. На втором месте оказалась Toyota Camry с ростом интереса на 52%. При этом цена ее аренды упала на 25%.

Третьим по популярности стал Volkswagen Polo, аренда которого подешевела на 15%. А замыкает список Mitsubishi L200 с ростом интереса на 10% и снижением стоимости на 20%. Цены на аренду автомобилей зависят от марки и модели, варьируясь в пределах 1,7 — 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в автосалонах Югры в ближайшее время не ждут новых машин Toyota, Kia и Hyundai. Однако дилеры надеются на возвращение иномарок в начале следующего года.

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В Югре жители чаще арендуют Renault Logan и Toyota Camry, рассказали URA.RU аналитики «Авито Авто». Причем во втором квартале 2025 года взять машины в аренду по региону стало дешевле. «В лидерах — Renault Logan (+55%), при этом цена аренды снизилась на 3%», — говорится в исследовании. На втором месте оказалась Toyota Camry с ростом интереса на 52%. При этом цена ее аренды упала на 25%. Третьим по популярности стал Volkswagen Polo, аренда которого подешевела на 15%. А замыкает список Mitsubishi L200 с ростом интереса на 10% и снижением стоимости на 20%. Цены на аренду автомобилей зависят от марки и модели, варьируясь в пределах 1,7 — 5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в автосалонах Югры в ближайшее время не ждут новых машин Toyota, Kia и Hyundai. Однако дилеры надеются на возвращение иномарок в начале следующего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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