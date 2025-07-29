Мэрия Перми отступила в споре за парковку с оператором Центрального рынка

Департамент земельных отношений администрации Перми снял свои претензии к ООО «Торговый комплекс Центральный» — оператор Центрального рынка в городе. Муниципальные органы ранее обращались в суд с требованием обязать компанию прекратить использование земельного участка на улице Борчанинова вблизи рынка не по целевому назначению.
«Участок площадью 1 тысяча квадратных метров, расположенный между домами №65 и №71а по указанной улице, эксплуатировался в качестве общедоступной парковки, несмотря на то, что, согласно сведениям публичной кадастровой карты, данная территория предназначена для размещения объектов бытового обслуживания населения», — сказано в материалах дела в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
На судебном заседании, состоявшемся 9 июля, представитель департамента заявил об отказе ведомства от исковых требований, сославшись на то, что ответчик добровольно устранил выявленные нарушения земельного законодательства. В связи с этим суд прекратил производство по делу и отменил ранее принятые обеспечительные меры, в том числе запрет Росреестру на внесение изменений в ЕГРН относительно границ, видов разрешенного использования и иных характеристик спорного объекта.
Аналогичная ситуация произошла в июне 2025 года. Тогда департамент также отозвал претензии к «Торговому комплексу Центральный» по поводу другого участка на улице Борчанинова (дома 65а и 65б), где размещались автопарковка, автомойка и шиномонтажная мастерская. После предъявления требований компания самостоятельно освободила территорию.
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