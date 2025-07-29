В Челябинске с матери участника СВО взыскивают взносы за бесхозный гараж

В Челябинске с матери бойца СВО Винеры Давлетхановой взыскивают взносы за гараж, который сама женщина считает бесхозным. Об этом она сообщила URA.RU.
«Гараж в ГСК 507 руководство гаражно-строительного кооператива считает моим и начисляет мне членские взносы за владение им. Однако гаражом никто не пользуется, в мою собственность он не передавался. Документы из Росимущества и БТИ подтверждают этот факт. Тем не менее, руководство ГСК через юридическую компанию „Бастион“ подает в суд иски о взыскании с меня денег за гараж. И суд эти иски удовлетворяет», — рассказывает Давлетханова.
Речь идет о суммах в 5800 и 9800 рублей, что для пенсионерки Давлетхановой — немалая сумма. По ее словам, апелляции и кассации на решение суда, как и письма в прокуратуру и районную администрацию не помогают решить проблему. Председатель кооператива разговаривает с ней на повышенных тонах и обещает во что бы то ни стало «сделать» Давлетхановых собственниками бесхозного гаража.
Гараж был построен в 1984 году мужем пенсионерки, однако еще в 1990 году передал его отцу. Оговоримся, в те годы права собственности у Давлетхановых на гараж не было. Все документы о передаче гаража оформили в кооперативе должным образом. После смерти отца оба его сына отказались от наследства в пользу матери, и в наследственном деле от 2003 года гараж не фигурировал, поскольку право собственности на него не было зарегистрировано в Росреестре. После смерти матери в 2020 году в наследство вступил муж Винеры Давлетхановой, при этом в наследственной массе гаража также не было. О существовании гаража семья женщины не задумывалась, им не пользовались и не навещали. Давлетханова искренне недоумевает, почему она должна платить за имущество, к которому не имеет никакого отношения.
По словам женщины, с документами, которые предоставляет в суд «Бастион», семью никто не знакомит. А когда удалось на них взглянуть на одном из заседаний, выяснилось, что документы написаны чужой рукой, сведения о персональных данных совсем свежие, хотя их никто не предоставлял. Деньги со счета списаны по решению суда, но исполнительного листа мнимые собственники в глаза не видели. Винера Давлетханова заявила, что, как мать бойца СВО, готова обратиться с помощью к полпреду президента в УрФО Артему Жоге.
URA.RU направило запрос в адрес правового центра «Бастион». В центре сообщили, что не имеют отношения к описываемой ситуации. Агентство также направило запрос в адрес ГСК № 507. Ответ ожидается.
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