«Уральские локомотивы» готовы к серийному выпуску новых электропоездов

Завод «Уральские локомотивы» получил сертификат, позволяющий начать серийное производство двухсистемных скоростных электропоездов «Финист» серии ЭС105. Документ, подтверждающий соответствие состава требованиям технического регламента Таможенного союза, будет действовать до июля 2030 года, сообщили URA.RU в пресс-службе группы «Синара».
«Ввод в эксплуатацию на сети РЖД двухсистемных „Финистов“ ЭС105 позволит оптимизировать график пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок на участках, где необходим переход с одного рода тока на другой, а также даст экономию времени и ресурсов на таких маршрутах», — пояснил гендиректор компании Олег Спаи.
Новые электропоезда полностью оснащены отечественными тяговыми и вспомогательными системами. Пятивагонный состав «Финиста» рассчитан на 386 посадочных мест, включая четыре места для маломобильных пассажиров. В поездах установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха, предусмотрены USB-разъемы для зарядки устройств, подъемники для инвалидных колясок, а также места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов.
Ранее соответствие поезда серии ЭС105 техническим требованиям подтвердила приемочная комиссия. Поезду присвоен литер О1 и установочная серия — 60 электропоездов.
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