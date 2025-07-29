Чернышенко назвал самую востребованную специальность у абитуриентов вузов

Три из пяти наиболее популярных направлений у абитуриентов связаны с инженерным делом, технологиями и техническими науками. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов — инженерные», — сказал Чернышенко. Его слова приводят в аппарате вице-премьера. Такой расклад соответствует стратегическим целям, обозначенным президентом Владимиром Путиным, — к 2030 году Россия должна подготовить не менее двух миллионов специалистов в инженерной области для обеспечения технологического лидерства страны.
Приемная кампания стартовала 20 июня 2025 года. За это время заявления в вузы подали один миллион 363 тысячи абитуриентов. Всего было подано более 11,7 миллиона заявлений на разные конкурсные группы. Более половины поступающих воспользовались сервисом «Поступление в вуз онлайн» для подачи документов и отслеживания статуса заявлений. Отмечается, что 67% абитуриентов выбрали для поступления региональные высшие учебные заведения. Это свидетельствует о растущем доверии к качеству образования в регионах и расширении возможностей для получения востребованных профессий за пределами столичных городов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил значительный рост интереса к педагогическим специальностям. По состоянию на 28 июля 2025 года на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений — 514 193. На программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% больше заявлений по сравнению с предыдущей приемной кампанией.
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