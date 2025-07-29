КВНщик из ХМАО снялся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

Рухин Магеррамов из Сургута (ХМАО) стал участником юмористического проекта на ТНТ, который стартовал на телеканале 25 июля. Во втором сезоне скетчкома «Галустян+» снимаются такие звезды как Светлана Пермякова, Дмитрий Журавлёв, Иван Пышненко.
«Проект, ставший настоящим хитом последних лет, возвращается с новыми героями, свежими сюжетами и абсолютно непредсказуемыми перевоплощениями Михаила Галустяна. Во втором сезоне компанию Михаилу составят Дмитрий Журавлёв, Антон Остерников, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова, Иван Пышненко, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Шнякин, Рухин Магеррамов, Георгий Черданцев, Тимофей Зайцев, Муха Биттуев, Антонина Медведева, Михаил Кокляев и другие яркие артисты, спортсмены и медийные лица», — сообщается на официальном сайте телеканала ТНТ.
Как рассказывает Рухин Магеррамов, участник команды КВН «Борцы», несколько лет назад он перебрался в Москву. Это не первый опыт съемок в кино и на тв. «У меня уже около десяти ролей в кино и сериалах за последние два года», — пояснил актер Сургутской трибуне.
Ранее югорчанин снимался в сериалах «Полярный», «Исправление и наказание», «Омар в большом городе» и в фильме «Бременские музыканты». Совсем на экраны выйдет еще один сериал «Виноград» с Павлом Прилучным, где также будет задействован Рухин.
Ранее URA.RU сообщало, что в идеоролик звезды телепроекта «Дом-2» Кристины Черкасовой из Сургута набрал почти восемь миллионов просмотров в соцсети. Блогер показала свое школьное выпускное платье.
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