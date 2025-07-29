Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали в Москве по делу о госизмене

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Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали в Москве по делу о госизмене.
Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали в Москве по делу о госизмене. Фото:

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте московских судов.

«Осужденный <...> Салтыковский В.А. (Ст. 275, госизмена). <...> Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается на официальном сайте. Подробности дела засекречены. Также сообщается, что с сайта университета уже удалили информацию о профессоре.

Вадим Салтыковский работал профессором кафедры мировой экономики. Он является доктором экономических наук. До прихода в РЭУ им. Плеханова мужчина занимал руководящие должности в Институте экономики и антикризисного управления ГУУ, руководил центром тестирования иностранных граждан при МГЛУ, а также был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России.

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Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте московских судов. «Осужденный <...> Салтыковский В.А. (Ст. 275, госизмена). <...> Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается на официальном сайте. Подробности дела засекречены. Также сообщается, что с сайта университета уже удалили информацию о профессоре. Вадим Салтыковский работал профессором кафедры мировой экономики. Он является доктором экономических наук. До прихода в РЭУ им. Плеханова мужчина занимал руководящие должности в Институте экономики и антикризисного управления ГУУ, руководил центром тестирования иностранных граждан при МГЛУ, а также был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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