Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали в Москве по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте московских судов.
«Осужденный <...> Салтыковский В.А. (Ст. 275, госизмена). <...> Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается на официальном сайте. Подробности дела засекречены. Также сообщается, что с сайта университета уже удалили информацию о профессоре.
Вадим Салтыковский работал профессором кафедры мировой экономики. Он является доктором экономических наук. До прихода в РЭУ им. Плеханова мужчина занимал руководящие должности в Институте экономики и антикризисного управления ГУУ, руководил центром тестирования иностранных граждан при МГЛУ, а также был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России.
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