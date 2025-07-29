На место выдвинулись экстренные службы (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете
В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской. На место выехали спасатели, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.
«Это трехэтажный дом, он не жилой. В нем располагались офисы. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства. То же самое подтвердили сотрудники агентства «Ночные новости», которые прибыли на место.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе свердловского управления МЧС не удалось. Он будет добавлен, как только появится.
В пабликах уже появились первые фото с места ЧП
Пока непонятно, есть ли пострадавшие в обрушении
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