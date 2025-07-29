В Екатеринбурге произошло обрушение дома. Фото

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Землетрясение. Создано в Midjourney , спасатели, землетрясение
На место выдвинулись экстренные службы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской. На место выехали спасатели, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.

«Это трехэтажный дом, он не жилой. В нем располагались офисы. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства. То же самое подтвердили сотрудники агентства «Ночные новости», которые прибыли на место.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе свердловского управления МЧС не удалось. Он будет добавлен, как только появится.

В пабликах уже появились первые фото с места ЧП
В пабликах уже появились первые фото с места ЧП
Фото:
Пока непонятно, есть ли пострадавшие в обрушении
Пока непонятно, есть ли пострадавшие в обрушении
Фото:

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В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской. На место выехали спасатели, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. «Это трехэтажный дом, он не жилой. В нем располагались офисы. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства. То же самое подтвердили сотрудники агентства «Ночные новости», которые прибыли на место. Оперативно получить комментарий в пресс-службе свердловского управления МЧС не удалось. Он будет добавлен, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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