СВР: Ермак обсудил с представителями США и Британии замену Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с представителями США и Великобритании в Альпах. Они обсуждали перспективы смены действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — заявили в СВР. Там отметили, что обсуждали украинские политики отстранение Зеленского от власти. Цитата по РИА «Новости».
В пресс-бюро российской разведки уточнили, что все участники встречи согласились с необходимостью смены главы государства на Украине. Сообщается, что на встрече западные представители предложили выдвинуть Залужного на пост украинского лидера, а Ермака и Буданова «взяли под козырек».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.