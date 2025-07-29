СВР: Ермак обсудил с представителями США и Британии замену Зеленского

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В Альпах украинские политики обсуждали свержение Зеленского, заявили в СВР
В Альпах украинские политики обсуждали свержение Зеленского, заявили в СВР Фото:

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с представителями США и Великобритании в Альпах. Они обсуждали перспективы смены действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — заявили в СВР. Там отметили, что обсуждали украинские политики отстранение Зеленского от власти. Цитата по РИА «Новости».

В пресс-бюро российской разведки уточнили, что все участники встречи согласились с необходимостью смены главы государства на Украине. Сообщается, что на встрече западные представители предложили выдвинуть Залужного на пост украинского лидера, а Ермака и Буданова «взяли под козырек».

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с представителями США и Великобритании в Альпах. Они обсуждали перспективы смены действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. «При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — заявили в СВР. Там отметили, что обсуждали украинские политики отстранение Зеленского от власти. Цитата по РИА «Новости». В пресс-бюро российской разведки уточнили, что все участники встречи согласились с необходимостью смены главы государства на Украине. Сообщается, что на встрече западные представители предложили выдвинуть Залужного на пост украинского лидера, а Ермака и Буданова «взяли под козырек».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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