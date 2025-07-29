В Екатеринбурге обрушился дом, на месте реанимация: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге обрушился дом: онлайн-трансляция

29 июля 2025 в 17:24 Размер текста - 17 +

Обрушились три этажа здания Фото: «Ночные новости» новость из сюжета В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете В Екатеринбурге на улице Мартовская обрушилось трехэтажное здание, в котором находились офисные помещения. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что происходит на месте происшествия. 18:11 По словам спасателей, собака ничего не обнаружила. Информации сейчас нет о двух сотрудниках, на связь они не выходят. Фото: Илья Московец © URA.RU 18:10 Обновленная информация от МЧС: спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений в здании; силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы; на месте работают 34 человека и 22 единицы техники. 18:08 На завалах работает одна собака — породы спаниэль по кличке Марс, добавил Горелых. 18:06 На место происшествия также приехал вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU 18:04 Перед обрушением здания с разных этажей самостоятельно вышли на улицу 12 работников, добавил он. 18:03 На месте работают сотрудники полиции. Они создали зону безопасности. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. «В офисном здании располагается несколько фирм. Среди них швейная мастерская, предприятие, связанное с металлообработкой и фирма по печати наклеек. Буквально накануне на третий этаж было поднято несколько тяжелых станков. Здание 1963 года постройки, раньше здесь, по некоторым сведениям, делали игрушки. Сведений о новых разрушений здания подтверждений не нашли», — рассказал он. Фото: Илья Московец © URA.RU 17:52 На место обрушения выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов. «В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию указанного здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе ведомства. 17:51 Прокуратура начала проверку по факту обрушения офисника. «Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — рассказали в ведомстве. 17:45 «В Екатеринбурге спасатели МЧС России разбирают рухнувшую секцию административного здания. Частично обрушилось 3-этажное кирпичное здание. Информация о пострадавших не поступала», — заявили в региональном управлении МЧС. 17:43 Здание, где произошло обрушение, было выставлено на продажу. В объявлении указано, что здание требует ремонта. «Пpeдлагаются к пpoдаже офисныe помeщения общей площадью 208 кв. метров нa территopии пpоизводственной бaзы. Офиcы рaспoлoжeны на третьем этаже трехэтажногo здания. Сдeлан коcметичeский ремoнт. Площади сданы в арeнду, в оcнoвном под пpоизводствo, не сдан один офиc 24 кв. м. Есть проблема с крышей, весной были протечки. Требует ремонтных работ по необходимости», — говорится в объявлении. 17:36 На видео, которое публикуют очевидцы с места происшествия, видно, что на завалах работают спасатели с собаками. 17:35 «Рухнул цех, который арендовал мой шурин. Перед обрушением, услышали треск, успели выбежать и все рухнуло. Цех располагался на первом этаже», — рассказал URA.RU читатель. 17:32 Согласно данным сервиса 2GIS, в здании находится восемь организаций. В момент, когда произошло обрушение, у большинства рабочий день еще не закончился. Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости» 17:27 «В 16:43 диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК. Информации о пострадавших на данный момент нет», — заявили в областном минздраве. На месте работают врачи, но информации о пострадавших Фото: «Ночные новости» 17:25 Пострадал дом по адресу Мартовская, 6. Судя по фото, там полностью обрушились три этажа в левой части здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Мартовская обрушилось трехэтажное здание, в котором находились офисные помещения. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что происходит на месте происшествия. 18:11 29.07.2025 По словам спасателей, собака ничего не обнаружила. Информации сейчас нет о двух сотрудниках, на связь они не выходят. 18:10 29.07.2025 Обновленная информация от МЧС: спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений в здании; силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы; на месте работают 34 человека и 22 единицы техники. 18:08 29.07.2025 На завалах работает одна собака — породы спаниэль по кличке Марс, добавил Горелых. 18:06 29.07.2025 На место происшествия также приехал вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. 18:04 29.07.2025 Перед обрушением здания с разных этажей самостоятельно вышли на улицу 12 работников, добавил он. 18:03 29.07.2025 На месте работают сотрудники полиции. Они создали зону безопасности. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. «В офисном здании располагается несколько фирм. Среди них швейная мастерская, предприятие, связанное с металлообработкой и фирма по печати наклеек. Буквально накануне на третий этаж было поднято несколько тяжелых станков. Здание 1963 года постройки, раньше здесь, по некоторым сведениям, делали игрушки. Сведений о новых разрушений здания подтверждений не нашли», — рассказал он. 17:52 29.07.2025 На место обрушения выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов. «В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию указанного здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе ведомства. 17:51 29.07.2025 Прокуратура начала проверку по факту обрушения офисника. «Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — рассказали в ведомстве. 17:45 29.07.2025 «В Екатеринбурге спасатели МЧС России разбирают рухнувшую секцию административного здания. Частично обрушилось 3-этажное кирпичное здание. Информация о пострадавших не поступала», — заявили в региональном управлении МЧС. 17:43 29.07.2025 Здание, где произошло обрушение, было выставлено на продажу. В объявлении указано, что здание требует ремонта. «Пpeдлагаются к пpoдаже офисныe помeщения общей площадью 208 кв. метров нa территopии пpоизводственной бaзы. Офиcы рaспoлoжeны на третьем этаже трехэтажногo здания. Сдeлан коcметичeский ремoнт. Площади сданы в арeнду, в оcнoвном под пpоизводствo, не сдан один офиc 24 кв. м. Есть проблема с крышей, весной были протечки. Требует ремонтных работ по необходимости», — говорится в объявлении. 17:36 29.07.2025 На видео, которое публикуют очевидцы с места происшествия, видно, что на завалах работают спасатели с собаками. 17:35 29.07.2025 «Рухнул цех, который арендовал мой шурин. Перед обрушением, услышали треск, успели выбежать и все рухнуло. Цех располагался на первом этаже», — рассказал URA.RU читатель. 17:32 29.07.2025 Согласно данным сервиса 2GIS, в здании находится восемь организаций. В момент, когда произошло обрушение, у большинства рабочий день еще не закончился. 17:27 29.07.2025 «В 16:43 диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК. Информации о пострадавших на данный момент нет», — заявили в областном минздраве. 17:25 29.07.2025 Пострадал дом по адресу Мартовская, 6. Судя по фото, там полностью обрушились три этажа в левой части здания.