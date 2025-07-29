На завалах рухнувшего в Екатеринбурге здания ищут людей с собакой. Видео

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Здание пострадало очень серьезно
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новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

На завалах обрушившегося в Екатеринбурге здания работает поисковая собака. Кадрами с URA.RU поделился источник в экстренных службах.

Как видно на них, офисник пострадал очень серьезно. Обрушился пролет постройки с первого по третий этаж. На обломках сейчас работают поисковые собаки, задача которых — учуять людей, которые могут быть сейчас под завалами. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, специалисты привлекли собаку породы спаниэль по кличке Марс. Как уже сообщалось, здание нежилое, в нем располагаются офисы разных компаний. На месте ЧП сейчас работают все оперативные службы.

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На завалах обрушившегося в Екатеринбурге здания работает поисковая собака. Кадрами с URA.RU поделился источник в экстренных службах. Как видно на них, офисник пострадал очень серьезно. Обрушился пролет постройки с первого по третий этаж. На обломках сейчас работают поисковые собаки, задача которых — учуять людей, которые могут быть сейчас под завалами. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, специалисты привлекли собаку породы спаниэль по кличке Марс. Как уже сообщалось, здание нежилое, в нем располагаются офисы разных компаний. На месте ЧП сейчас работают все оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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