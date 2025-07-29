На завалах обрушившегося в Екатеринбурге здания работает поисковая собака. Кадрами с URA.RU поделился источник в экстренных службах.
Как видно на них, офисник пострадал очень серьезно. Обрушился пролет постройки с первого по третий этаж. На обломках сейчас работают поисковые собаки, задача которых — учуять людей, которые могут быть сейчас под завалами. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, специалисты привлекли собаку породы спаниэль по кличке Марс. Как уже сообщалось, здание нежилое, в нем располагаются офисы разных компаний. На месте ЧП сейчас работают все оперативные службы.
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