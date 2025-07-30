Челябинцев ждут живые концерты, экскурсии, стендап и уличная культура: куда сходить 2 и 3 августа

В Челябинске пройдет премия по стрит-культуре, гонка-марафон и четыре вечеринки

30 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске стартует премия по уличной культуре «Кардо» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске 2 и 3 августа пройдут концерты, экскурсии по историческим улицам, мастер-классы, стендап-шоу, гонка на выбывание и отборочный этап премии уличной культуры. Куда пойти в первые выходные августа — рассказывает URA.RU. Живая музыка и концерты В Челябинске пройдет три мероприятия с живой музыкой Фото: Илья Московец © URA.RU 2 августа в гастробаре «Фортепьяно» состоится музыкальный вечер с группой «Дежавю». В программе — скрипка, аккордеон, гитары и вокал. Начало — в 20:00. Вход свободный, но действует депозит — 2000 рублей с человека. В этот же день в 19:00 клуб Ozz отметит 13-летие праздничным концертом с участием групп «Тайна театра», The Motors, «Гости» и «Э. Р. Т.». Билет — 600 рублей. 3 августа в 19:00 в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер живой музыки с участием певицы Елены Варданян. В программе — хиты от 80-х годов до наших дней. После 19:00 оплачивается музыкальное сопровождение — 100 рублей. Вечеринки и фестивали 2 августа в 19:00 ресторан «Максимилианс» проведет тематическую вечеринку «Кинохит» с кавер-группой My.Bach. Гостей ждут песни и танцы из известных фильмов, а также приглашение прийти в кинообразах. Вход — 350 рублей. Перезапуск нового года пройдет в «Галактике развлечений» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В это же время в клубе «Галактика развлечений» состоится вечеринка «Перезапуск Нового года», где приветствуются маски и мишура. Стоимость билета — от 2500 рублей. С 12:00 до 23:00 в ТЦ «Белый рынок» пройдет фестиваль «БеллоЧелло» с участием группы Fonetica, стендап-комика Нади Джабраиловой и DJ Макса Сидорова. Программа включает концертную сцену, стендап-шоу, танцевальные батлы и фотозоны. Вход свободный. Также 2 августа в усадьбе Рябининых пройдет фольклорная вечеринка. В программе — уральские песни, бытовые танцы XIX века и стритфуд из русской печи. Стендап и комедия В выходные для челябинцев пройдет четыре стендап концерта Фото: Размик Закарян © URA.RU В субботу, 2 августа, в 17:00 в стендап-клубе пройдет шоу «Опытный микрофон», где выступят только профессиональные комики. Билет — 400 рублей. В 20:00 там же состоится проверочный концерт Нади Джабраиловой — участницы шоу «Женский стендап» на ТНТ. Стоимость билетов — от 1000 до 2300 рублей. В воскресенье, 3 августа, в 17:00 начнется большой открытый микрофон — на нем может выступить любой желающий, чтобы попробовать себя в жанре стендапа. Вход свободный, требуется регистрация. В 20:00 стартует «Большой стендап» — шоу с участием опытных челябинских комиков. Стоимость билета — 600 рублей, места в первых рядах — 800 рублей. Мастер-классы и творчество Занятия по живописи пройдут для челябинцев сразу в нескольких локациях Фото: Размик Закарян © URA.RU 2 августа в 10:30 в публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию миниатюрной книги. Участники смогут собрать книжку размером со спичечный коробок и вписать внутрь пожелания. Необходима предварительная запись. Участие бесплатное. 3 августа с 10:00 на пешеходной улице Кирова пройдут открытые уроки рисования «Город глазами художника». Все материалы предоставляются. В 14:00 в мастерской ProArt состоится мастер-класс по акварельному скетчингу — участники смогут выбрать сюжет самостоятельно. Стоимость — 800 рублей. В 15:00 в мастерской ART.Studio74 начнется мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Стоимость — от 2500 рублей. В 18:00 пройдут два параллельных творческих занятия: «Рисование вином» в ART.Studio74 (1800 рублей) и мастер-класс по созданию картины из мха в ProArt. Стоимость зависит от размера заготовки: от 800 рублей. Экскурсии по городу и бердвотчинг В Челябинске пройдет занятия по бердвотчингу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 2 августа в 10:00 гид Георгий Кравченко проведет орнитологическую экскурсию на плотине Коммунар. За одну прогулку участники могут встретить до 37 видов птиц. Участникам предоставят бинокли, допускается использование собственных. Требуется регистрация. Стоимость — 700 рублей. В 16:00 состоится экскурсия Эдуарда Верховых «Барный Челябинск» об истории питейных заведений города. Старт — у паба Horse Head, окончание — у магазина Валеева. Стоимость — 600 рублей. 3 августа в 14:30 пройдет экскурсия «Магометане Челябы», посвященная башкирам и татарам дореволюционного Челябинска. Необходим дресс-код из-за посещения мечети: закрытые плечи и колени. Начало — у магазина Валеева. В этот же день в 15:00 стартует пешеходная экскурсия по историческим улицам центра города. Участники заглянут во дворы, найдут фрагменты старинной застройки и посетят музей. Стоимость — 700 рублей. Спорт и уличная культура Гонку на выносливость устроят в Челябинске в выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 2 августа в 12:00 в парке Тищенко пройдет бесплатное занятие по фитнесу. В воскресенье, 3 августа, в 06:30 стартует марафонская гонка на выбывание ChelBackyard. Участникам предстоит преодолеть как можно больше кругов по 3 км, укладываясь в лимит — 25 минут на каждый. Регистрация обязательна, старт у памятника Курчатову. В этот же день в 14:00 состоится региональный отбор уличной премии «Кардо» от RCC Extreme. В программе — восемь направлений уличной культуры: хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг, воркаут, бмх, скейтбординг и скут. Хедлайнером станет артист «Кассета». Вход свободный, для участников необходима регистрация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 2 и 3 августа пройдут концерты, экскурсии по историческим улицам, мастер-классы, стендап-шоу, гонка на выбывание и отборочный этап премии уличной культуры. Куда пойти в первые выходные августа — рассказывает URA.RU. 2 августа в гастробаре «Фортепьяно» состоится музыкальный вечер с группой «Дежавю». В программе — скрипка, аккордеон, гитары и вокал. Начало — в 20:00. Вход свободный, но действует депозит — 2000 рублей с человека. В этот же день в 19:00 клуб Ozz отметит 13-летие праздничным концертом с участием групп «Тайна театра», The Motors, «Гости» и «Э. Р. Т.». Билет — 600 рублей. 3 августа в 19:00 в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер живой музыки с участием певицы Елены Варданян. В программе — хиты от 80-х годов до наших дней. После 19:00 оплачивается музыкальное сопровождение — 100 рублей. 2 августа в 19:00 ресторан «Максимилианс» проведет тематическую вечеринку «Кинохит» с кавер-группой My.Bach. Гостей ждут песни и танцы из известных фильмов, а также приглашение прийти в кинообразах. Вход — 350 рублей. В это же время в клубе «Галактика развлечений» состоится вечеринка «Перезапуск Нового года», где приветствуются маски и мишура. Стоимость билета — от 2500 рублей. С 12:00 до 23:00 в ТЦ «Белый рынок» пройдет фестиваль «БеллоЧелло» с участием группы Fonetica, стендап-комика Нади Джабраиловой и DJ Макса Сидорова. Программа включает концертную сцену, стендап-шоу, танцевальные батлы и фотозоны. Вход свободный. Также 2 августа в усадьбе Рябининых пройдет фольклорная вечеринка. В программе — уральские песни, бытовые танцы XIX века и стритфуд из русской печи. В субботу, 2 августа, в 17:00 в стендап-клубе пройдет шоу «Опытный микрофон», где выступят только профессиональные комики. Билет — 400 рублей. В 20:00 там же состоится проверочный концерт Нади Джабраиловой — участницы шоу «Женский стендап» на ТНТ. Стоимость билетов — от 1000 до 2300 рублей. В воскресенье, 3 августа, в 17:00 начнется большой открытый микрофон — на нем может выступить любой желающий, чтобы попробовать себя в жанре стендапа. Вход свободный, требуется регистрация. В 20:00 стартует «Большой стендап» — шоу с участием опытных челябинских комиков. Стоимость билета — 600 рублей, места в первых рядах — 800 рублей. 2 августа в 10:30 в публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию миниатюрной книги. Участники смогут собрать книжку размером со спичечный коробок и вписать внутрь пожелания. Необходима предварительная запись. Участие бесплатное. 3 августа с 10:00 на пешеходной улице Кирова пройдут открытые уроки рисования «Город глазами художника». Все материалы предоставляются. В 14:00 в мастерской ProArt состоится мастер-класс по акварельному скетчингу — участники смогут выбрать сюжет самостоятельно. Стоимость — 800 рублей. В 15:00 в мастерской ART.Studio74 начнется мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Стоимость — от 2500 рублей. В 18:00 пройдут два параллельных творческих занятия: «Рисование вином» в ART.Studio74 (1800 рублей) и мастер-класс по созданию картины из мха в ProArt. Стоимость зависит от размера заготовки: от 800 рублей. 2 августа в 10:00 гид Георгий Кравченко проведет орнитологическую экскурсию на плотине Коммунар. За одну прогулку участники могут встретить до 37 видов птиц. Участникам предоставят бинокли, допускается использование собственных. Требуется регистрация. Стоимость — 700 рублей. В 16:00 состоится экскурсия Эдуарда Верховых «Барный Челябинск» об истории питейных заведений города. Старт — у паба Horse Head, окончание — у магазина Валеева. Стоимость — 600 рублей. 3 августа в 14:30 пройдет экскурсия «Магометане Челябы», посвященная башкирам и татарам дореволюционного Челябинска. Необходим дресс-код из-за посещения мечети: закрытые плечи и колени. Начало — у магазина Валеева. В этот же день в 15:00 стартует пешеходная экскурсия по историческим улицам центра города. Участники заглянут во дворы, найдут фрагменты старинной застройки и посетят музей. Стоимость — 700 рублей. 2 августа в 12:00 в парке Тищенко пройдет бесплатное занятие по фитнесу. В воскресенье, 3 августа, в 06:30 стартует марафонская гонка на выбывание ChelBackyard. Участникам предстоит преодолеть как можно больше кругов по 3 км, укладываясь в лимит — 25 минут на каждый. Регистрация обязательна, старт у памятника Курчатову. В этот же день в 14:00 состоится региональный отбор уличной премии «Кардо» от RCC Extreme. В программе — восемь направлений уличной культуры: хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг, воркаут, бмх, скейтбординг и скут. Хедлайнером станет артист «Кассета». Вход свободный, для участников необходима регистрация.