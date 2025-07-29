В Шебекино пострадал житель из-за повторного обстрела со стороны ВСУ

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В четырех частных домах выбиты окна
В четырех частных домах выбиты окна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под повторный обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Женщина получила слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также осколками был посечен легковой автомобиль, а линия электропередачи оказалась перебита. Кроме жилых домов, атака затронула и производственную инфраструктуру города. Повреждены производственное здание одного из предприятий и его оборудование.

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Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под повторный обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Женщина получила слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также осколками был посечен легковой автомобиль, а линия электропередачи оказалась перебита. Кроме жилых домов, атака затронула и производственную инфраструктуру города. Повреждены производственное здание одного из предприятий и его оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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