В Челябинске построят Дворец для тренировки гимнасток. Соответствующее поручение дал сегодня мэр города Алексей Лошкин после посещения арендуемых залов, где занимаются будущие чемпионки.
«Челябинску нужен свой дворец гимнастики, где с удобством разместились бы тренеры и спортсмены. Дал поручение подобрать земельный участок для строительства, оперативно разработать проект здания, определить сроки его возведения и источники финансирования», — отметил глава города.
Лошкин побывал на тренировке челябинских гимнасток и отметил, что они занимаются в арендуемых помещениях. Зачастую они не приспособлены для этого вида спорта: не подходят ни высота потолков, ни техническое оснащение залов.
«Увидел, как и в каких условиях они трудятся, доводя до совершенства прыжки, вращения и упражнения с предметами. Своих помещений у челябинских гимнасток, увы, нет», — подчеркнул Лошкин.
Глава города уточнил, что художественная гимнастика пользуется большой популярностью и славится своей красотой. Этот вид спорта выбирают многие семьи Челябинска, и у многих детей есть искреннее желание им заниматься. Однако из-за переполненности групп и ограниченного количества мест не все желающие могут попасть на тренировки.
Воспитанием юных гимнасток занимается Елена Богатова, главный тренер Челябинской области по художественной гимнастике. Лошкин рассказал, что лично убедился, с каким усердием и отдачей трудятся девушки на занятиях. Он пожелал им оставаться верными своему выбору, стремиться к новым достижениям и покорять высшие ступени пьедесталов. Со своей стороны он пообещал приложить все усилия для создания максимально комфортных условий, которые помогут спортсменкам уверенно двигаться к поставленным целям.
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