Умер актер сериала «Твин Пикс» и фильма «Рэмбо-3» Алон Абутбул

Актер Алон Абутбул, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс» и фильме «Рэмбо 3», был найден мертвым на пляже на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы.
"Известный израильский актер Алон Абутбул умер", — сообщило издание. Артисту, который в мае отмечал 60-летие, не удалось оказать помощь — прибывшие на место врачи констатировали смерть.
По данным издания, тело актера обнаружили на берегу, после чего очевидцы вызвали экстренные службы. Медики считают, что Абутбул почувствовал себя плохо сразу после выхода из воды, потерял сознание и упал.
Абутбул был одним из наиболее известных израильских актеров современности. Его карьера насчитывает более ста фильмов и сериалов, среди которых — работы в Голливуде. Также он был режиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом ряда национальных и международных кинонаград.
Наибольшую известность ему принесли роли физика Леонида Павела в «Темном рыцаре: Возвращение легенды» Кристофера Нолана, участие в фильмах «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Падение Лондона», а также сериалах «Морская полиция», «Закон и порядок», «Касл» и «Родина». В этом году на экраны вышел последний сериал с его участием "Твин Пикс".
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