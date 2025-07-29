Зеленского уличили в намерении уволить главу своего офиса Андрея Ермака

Блогер Шарий: Зеленский рассматривает возможность увольнения Ермака
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Зеленский думает избавиться от Ермака, сообщил источник на Украине
Зеленский думает избавиться от Ермака, сообщил источник на Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главы своего Офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях.

«Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», — сообщил Шарий в своем telegram-канале. Он отметил, что Ермак осведомлен о намерениях Зеленского и предпринимает попытки изменить его решение. 

Блогер подчеркнул, что окружение Ермака с его подачи активно пытается убедить президента сохранить нынешний состав руководства Офиса. Отмечается, что на этом фоне внутри команды Зеленского усилились напряженность и конкуренция за ключевые посты.

Ранее стало известно, что Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ездили в Альпы. Там, по данным СВР, они провели встречу с представителями США и Великобритании, где обсуждали перспективы смены Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главы своего Офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях. «Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», — сообщил Шарий в своем telegram-канале. Он отметил, что Ермак осведомлен о намерениях Зеленского и предпринимает попытки изменить его решение.  Блогер подчеркнул, что окружение Ермака с его подачи активно пытается убедить президента сохранить нынешний состав руководства Офиса. Отмечается, что на этом фоне внутри команды Зеленского усилились напряженность и конкуренция за ключевые посты. Ранее стало известно, что Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ездили в Альпы. Там, по данным СВР, они провели встречу с представителями США и Великобритании, где обсуждали перспективы смены Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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