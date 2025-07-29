Зеленского уличили в намерении уволить главу своего офиса Андрея Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главы своего Офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях.
«Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», — сообщил Шарий в своем telegram-канале. Он отметил, что Ермак осведомлен о намерениях Зеленского и предпринимает попытки изменить его решение.
Блогер подчеркнул, что окружение Ермака с его подачи активно пытается убедить президента сохранить нынешний состав руководства Офиса. Отмечается, что на этом фоне внутри команды Зеленского усилились напряженность и конкуренция за ключевые посты.
Ранее стало известно, что Ермак, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ездили в Альпы. Там, по данным СВР, они провели встречу с представителями США и Великобритании, где обсуждали перспективы смены Зеленского.
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