Пермский край оказался в лидерах среди регионов по количеству заявлений от школьников в колледжи и техникумы

Прикамье заняло одно из ведущих мест в России по количеству поданных заявлений от школьников в колледжи и техникумы. Об этом сообщили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе подведения промежуточных итогов приемной кампании.
«Третий год подряд мы наблюдаем существенное увеличение числа заявлений о поступлении именно в систему профессионального образования. Это связано с тем, что у ребят есть твердая уверенность в том, что по завершении обучения они смогут рассчитывать на хорошие рабочие места», — рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
В пермские техникумы и колледжи подано уже почти 95 тысяч заявлений от абитуриентов, что на 19,1 тысячи больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Среди самых популярных направлений: «Машиностроение», «Информационные технологии» и «Нефтяное и горное дело». Помимо Прикамья, наибольшая активность абитуриентов наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской, Московской и Новосибирской областях.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие промышленности стало импульсом для изменения подхода к системе СПО в регионе. «Готовим кадры для приоритетных отраслей экономики — двигателестроения, машиностроения, химии. Ребята обучаются по востребованным для местных предприятий специальностям», — подчеркивал губернатор.
Прием документов продлится до 15 августа. В этом году в пермских учреждениях СПО открыто более 18 тысяч бюджетных мест. Подача заявлений осуществляется через портал «Госуслуги». На сегодняшний день посредством сервиса подано более 72 тысяч заявлений.
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