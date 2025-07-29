Глава красноярского ЦУР извинилась перед жителями за совет уйти на фронт

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В Красноярске чиновница Кузьминых предложила недовольным перебоями со связью пойти на фронт
В Красноярске чиновница Кузьминых предложила недовольным перебоями со связью пойти на фронт Фото:

Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения жителям региона за свой эмоциональный комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова по поводу ограничений мобильного интернета. Она выложила соотвествующий пост в соцсетях.

 «Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова», — отметила Кузьминых в сообщении в ВКонтакте. По словам Кузьминых, ее высказывание было связано исключительно с вопросами безопасности.

Она подчеркнула, что ограничения мобильного интернета являются вынужденной мерой ради обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Кузьминых также пояснила, что понимает недовольство жителей, столкнувшихся с перебоями связи. 

По ее словам, отсутствие мобильного интернета одинаково затрагивает удаленных сотрудников, домохозяек, водителей и всех остальных граждан. Однако, по мнению руководителя ЦУР, иногда подобный дискомфорт необходимо терпеть во имя безопасности. Она отдельно подчеркнула, что ее комментарий не является официальным заявлением.

Напомним, ранее Кузьминых в чате губернатора Котюкова посоветовала недовольным жителям «уйти на фронт» в ответ на массовые жалобы на сбои мобильного интернета. Это вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны пользователей.

Ограничения мобильной связи в Красноярском крае продолжаются уже несколько дней. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.

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Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения жителям региона за свой эмоциональный комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова по поводу ограничений мобильного интернета. Она выложила соотвествующий пост в соцсетях.  «Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова», — отметила Кузьминых в сообщении в ВКонтакте. По словам Кузьминых, ее высказывание было связано исключительно с вопросами безопасности. Она подчеркнула, что ограничения мобильного интернета являются вынужденной мерой ради обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Кузьминых также пояснила, что понимает недовольство жителей, столкнувшихся с перебоями связи.  По ее словам, отсутствие мобильного интернета одинаково затрагивает удаленных сотрудников, домохозяек, водителей и всех остальных граждан. Однако, по мнению руководителя ЦУР, иногда подобный дискомфорт необходимо терпеть во имя безопасности. Она отдельно подчеркнула, что ее комментарий не является официальным заявлением. Напомним, ранее Кузьминых в чате губернатора Котюкова посоветовала недовольным жителям «уйти на фронт» в ответ на массовые жалобы на сбои мобильного интернета. Это вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны пользователей. Ограничения мобильной связи в Красноярском крае продолжаются уже несколько дней. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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