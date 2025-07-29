Глава красноярского ЦУР извинилась перед жителями за совет уйти на фронт

Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения жителям региона за свой эмоциональный комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова по поводу ограничений мобильного интернета. Она выложила соотвествующий пост в соцсетях.
«Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова», — отметила Кузьминых в сообщении в ВКонтакте. По словам Кузьминых, ее высказывание было связано исключительно с вопросами безопасности.
Она подчеркнула, что ограничения мобильного интернета являются вынужденной мерой ради обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Кузьминых также пояснила, что понимает недовольство жителей, столкнувшихся с перебоями связи.
По ее словам, отсутствие мобильного интернета одинаково затрагивает удаленных сотрудников, домохозяек, водителей и всех остальных граждан. Однако, по мнению руководителя ЦУР, иногда подобный дискомфорт необходимо терпеть во имя безопасности. Она отдельно подчеркнула, что ее комментарий не является официальным заявлением.
Напомним, ранее Кузьминых в чате губернатора Котюкова посоветовала недовольным жителям «уйти на фронт» в ответ на массовые жалобы на сбои мобильного интернета. Это вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны пользователей.
Ограничения мобильной связи в Красноярском крае продолжаются уже несколько дней. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.