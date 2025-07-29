«Это было тяжелое решение»: Алла Довлатова раскрыла причину ухода с «Русского радио»

Радиоведушая и актриса Алла Довлатова огорошила новостью, о том, что она уходит с «Русского радио» после 10 лет работы. Сегодня у нее был последний эфир. В разговоре с URA.RU ведущая озвучила причину такого решения.
«Для меня это было очень тяжелое решение. Несколько лет я об этом думала, но не могла решиться. Но мне надо было выйти из так называемой зоны комфорта. Последние 5 лет у меня на стопе стояли несколько проектов, которыми я не могла заняться из-за ежедневных эфиров, чтобы не подводить любимых зрителей. Сейчас я буду ими заниматься. Что это конкретно — узнаете позже, как говорится: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — пояснила Алла.
При этом Довлатова подчеркнула, что не планирует ставить финальную точку в отношениях с «Русским радио». Ей нравится жанр больших интервью, которые у нее были в эфире. «Мне очень нравилось, когда ко мне каждый день приходили новые люди. Мы делали хорошие большие интервью. Но все-таки это музыкальная радиостанция и делать такой формат довольно трудно. Однако известно, что артисты лучше рассказывают тем, кому доверяют. У меня этот навык есть, я могу это делать как никто другой».
Алла надеется: не исключено, что в каком-то подобном или ином формате и случится возвращение. Но главное, что работа на радио не будет отнимать у нее много времени. Сейчас она готовится к спектаклю, который состоится 3 августа, а дальше в планах участие и в других антрепризах. Также не исключено возвращение в кино.
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