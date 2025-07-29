Алаудинов рассказал, кого можно назвать настоящими русскими

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов продолжил публичный конфликт с бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем, который ранее обвинил его в нарушении порядка в бассейне в ЛНР. Он сделал репост видео с бойцами ВС РФ, посвященного Дивничу.
«Посвящается Дивничу и компании! Вот настоящие герои нашего времени — настоящие русские воины, защищающие Россию, пока другие в это время в бассейнах купаются... Это и есть настоящее русское братство на фронте!» — говорится в посте, репост которого сделал Алаудинов в свой telegram-канал. В видео, который репостнул Алаудинов несколько военнослужащих представляются выходцами из разных регионов и народов России, среди которых нивх, чукча, якуты, таджик, казах, нанаец, юкагир и бурят.
Один из участников ролика подчеркивает: «Ни одного русского нет». Хотя в подписи к видео они названы «русскими воинами».
Ранее конфликт между Алаудиновым и Дивничем получил широкий резонанс после того, как спортсмен рассказал о дебоше с участием военного в бассейне. В ответ на это командир «Ахмата» записал видеообращение, в котором 18 раз назвал Диванычем своего оппонента.
Российские военные корреспонденты и блогеры обратили внимание на недопустимость подобного поведения со стороны Алаудинова. Ему напомнили о его официальном статусе заместителя главы военно-политического управления Минобороны РФ и необходимости поддерживать мир и согласие среди военнослужащих.
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