«Почта России» отреагировала на сообщения о сбоях сайта

Сотрудники «Почты России» отреагировали на жалобы многих пользователей на сбои сайта. Свое сообщение они разместили в соцсети.
«Отставить панику — все ресурсы Почты функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем», — написала пресс-служба в telegram-канале.
Сегодня пользователи пожаловались на сбои в работе сайта. Мониторинговый сервис Downdetector подтвердил неполадки с сервисом. Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей.
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