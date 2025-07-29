«Почта России» отреагировала на сообщения о сбоях сайта

«Почта России» сообщила о нормальной работе сайта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Почта России» опровергла сбои в работе сайта
«Почта России» опровергла сбои в работе сайта Фото:

Сотрудники «Почты России» отреагировали на жалобы многих пользователей на сбои сайта. Свое сообщение они разместили в соцсети.

«Отставить панику — все ресурсы Почты функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем», — написала пресс-служба в telegram-канале.

Сегодня пользователи пожаловались на сбои в работе сайта. Мониторинговый сервис Downdetector подтвердил неполадки с сервисом. Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники «Почты России» отреагировали на жалобы многих пользователей на сбои сайта. Свое сообщение они разместили в соцсети. «Отставить панику — все ресурсы Почты функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем», — написала пресс-служба в telegram-канале. Сегодня пользователи пожаловались на сбои в работе сайта. Мониторинговый сервис Downdetector подтвердил неполадки с сервисом. Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...