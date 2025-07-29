В Дагестане хозяин осла прокатил животное по зиплайну, вызвав резонанс среди пользователей социальных сетей и реакцию зоозащитников. Видео происшествия появилось на странице местного организатора туристических поездок.
«Ослик прокатился на зиплайне в Дагестане», — сообщил telegram-канал Mash. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей интернета.
Кадры, где видно, как осла привязывают к страховочному тросу и отправляют по зиплайну, опубликовал местный организатор туристических поездок, сообщил telegram-канал Baza. Пользователи сети выразили недовольство, заявив о жестоком обращении с животным.
«Привяжи так свою маму», — написал один из подписчиков. Многие комментаторы требовали привлечь виновных к ответственности и отмечали, что подобные действия противоречат нормам гуманного обращения с животными.
Организатор поездки, чья страница использовалась для публикации видео, пояснил, что не имеет отношения к запуску осла по зиплайну. По его словам, за действия отвечал непосредственно хозяин животного. Мотивы поступка остались неизвестны. Сообщается, что осел не пострадал физически.
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