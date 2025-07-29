На «трассе смерти» под Тюменью погиб человек

Мужчина не справился с управлением, погиб пассажир автомобиля
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Ярково погиб житель Тюменского района. Он возвращался с семьей из Тобольска, сообщает региональное управление ГАИ в telegram-канале.
«Автомобиль Kia, следовавший из Тобольска, врезался в ограждение и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стала несоблюдение скорости на мокром дорожном покрытии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погиб пассажир автомобиля. Водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Последствия ДТП
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