На «трассе смерти» под Тюменью погиб человек

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в районе села Ярково произошло смертельное ДТП
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Мужчина не справился с управлением, погиб пассажир автомобиля
Мужчина не справился с управлением, погиб пассажир автомобиля Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Ярково погиб житель Тюменского района. Он возвращался с семьей из Тобольска, сообщает региональное управление ГАИ в telegram-канале.

«Автомобиль Kia, следовавший из Тобольска, врезался в ограждение и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стала несоблюдение скорости на мокром дорожном покрытии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб пассажир автомобиля. Водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. 

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Ярково погиб житель Тюменского района. Он возвращался с семьей из Тобольска, сообщает региональное управление ГАИ в telegram-канале. «Автомобиль Kia, следовавший из Тобольска, врезался в ограждение и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стала несоблюдение скорости на мокром дорожном покрытии», — говорится в сообщении. Отмечается, что погиб пассажир автомобиля. Водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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