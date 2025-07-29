Люди под завалами и считаные метры до корпуса: что известно о сходе грунта в санатории Кисловодска

На территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы. В результате происшествия двое пострадали — мужчина и женщина. Также сообщается о том, что под завалами может находиться еще один человек. Что известно в настоящий момент о происшествии — в материале URA.RU.
Считаные метры от завала до помещения
О происшествии стало известно примерно к 14:25 (по мск). Сам инцидент произошел на на территории санатория «Москва», расположенного по адресу: проспект Дзержинского, 50 в Кисловодске. Как уточнили в МЧС, площадь обрушения составила около 60 квадратных метров. От ближайшего здания — процедурного корпуса — оползень отделяет примерно 20 метров.
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 11 спасателей, включая кинологов. Также к месту происшествия подвели пять единиц техники.
Под завалом оказались люди
По данным регионального управления МЧС, в результате обрушения травмы получили мужчина и женщина, передает MK.RU. Оба доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в краевом Минздраве. По информации мэра Кисловодска Евгения Моисеева, пострадавшие прибыли на отдых из Тольятти, передает деловая газета «Взгляд». Кроме того, по словам главы города, под завалами может оставаться еще один человек.
Возбуждено уголовное дело
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения регионального управления СК России.
Следователи СКР устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В прокуратуре подчеркнули, что вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.