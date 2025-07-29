Грибы собрали в хвойном лесу
Недалеко от Кургана в лесах возле деревни Белый Яр жители собирают белые грибы и обабки. Об этом рассказали любители «тихой охоты».
«Пошли белые грибы и появилось много обабков у Белого Яра», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». Жители делятся фотографиями грибов в соцсетях.
Ранее сообщалось, что белые грибы являются настоящим кладезем белка, в среднем около 3,7 грамма на 100 грамм. Кроме того, белый гриб богат микроэлементами — калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и даже редкими элементами, такими как хром и кобальт.
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