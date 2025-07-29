29 июля 2025

Курганцы похвастались урожаем белых грибов у деревни Белый Яр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы собрали в хвойном лесу
Грибы собрали в хвойном лесу Фото:

Недалеко от Кургана в лесах возле деревни Белый Яр жители собирают белые грибы и обабки. Об этом рассказали любители «тихой охоты».

«Пошли белые грибы и появилось много обабков у Белого Яра», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». Жители делятся фотографиями грибов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что белые грибы являются настоящим кладезем белка, в среднем около 3,7 грамма на 100 грамм. Кроме того, белый гриб богат микроэлементами — калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и даже редкими элементами, такими как хром и кобальт. 

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Недалеко от Кургана в лесах возле деревни Белый Яр жители собирают белые грибы и обабки. Об этом рассказали любители «тихой охоты». «Пошли белые грибы и появилось много обабков у Белого Яра», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». Жители делятся фотографиями грибов в соцсетях. Ранее сообщалось, что белые грибы являются настоящим кладезем белка, в среднем около 3,7 грамма на 100 грамм. Кроме того, белый гриб богат микроэлементами — калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и даже редкими элементами, такими как хром и кобальт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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