29 июля 2025

Клиенты Озон-банка узнали хорошую новость, которую ждали всем сердцем

Озон-банк планирует открыть до 350 банкоматов в регионах РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Озон намерен поставить 350 банкоматов по всей России
Озон намерен поставить 350 банкоматов по всей России Фото:

Озон-банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов в крупнейших городах России. В настоящий момент уже установлены 12 терминалов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а к концу 2025 года их количество увеличится в разы.

«Банкоматы появились в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и торговых точках. До конца года количество планируется довести до 350 штук. Банкоматы будут располагаться как в ПВЗ маркетплейса, так и в торговых центрах и магазинах», — пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, запуск собственной сети банкоматов позволит компенсировать отсутствие отделений и удовлетворить потребность клиентов в прямых контактах с финансовым учреждением. В дальнейшем функциональные возможности терминалов будут расширяться за счет внедрения новых банковских продуктов и сервисов, выходящих за рамки обычных операций по снятию наличных и пополнению счета.

Как сообщало URA.RU ранее, в России был принят закон о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля, который обязывает банки с сентября 2026 года предоставлять клиентам возможность оплачивать покупки через единый QR-код. Эта система позволит упростить безналичные расчеты и повысить доступность финансовых услуг для населения, а также мотивирует банки развивать новые сервисы.

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Озон-банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов в крупнейших городах России. В настоящий момент уже установлены 12 терминалов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а к концу 2025 года их количество увеличится в разы. «Банкоматы появились в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и торговых точках. До конца года количество планируется довести до 350 штук. Банкоматы будут располагаться как в ПВЗ маркетплейса, так и в торговых центрах и магазинах», — пишет «Коммерсант». По сведениям издания, запуск собственной сети банкоматов позволит компенсировать отсутствие отделений и удовлетворить потребность клиентов в прямых контактах с финансовым учреждением. В дальнейшем функциональные возможности терминалов будут расширяться за счет внедрения новых банковских продуктов и сервисов, выходящих за рамки обычных операций по снятию наличных и пополнению счета. Как сообщало URA.RU ранее, в России был принят закон о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля, который обязывает банки с сентября 2026 года предоставлять клиентам возможность оплачивать покупки через единый QR-код. Эта система позволит упростить безналичные расчеты и повысить доступность финансовых услуг для населения, а также мотивирует банки развивать новые сервисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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