Сохранение всех привилегий: что такое универсальный QR-код и как он будет работать

В России готовятся ввести универсальный QR-код для всех банков и торговых точек. Благодаря нему россияне смогут оплачивать товары, работы и услуги с помощью камеры телефона и сохранять при этом все финансовые привилегии.
Полноценное внедрение универсального QR-кода ожидается уже с сентября следующего года. Банки смогут подключаться к готовой системе, что уменьшит затраты и позволит даже региональным организациям быть конкурентоспособными. При этом они будут мотивированы сосредоточиться на улучшении условий для привлечения клиентов. Для бизнеса нововведение позволит эффективно развивать как офлайн-, так и онлайн-продажи. Подробнее о функциях и возможностях универсального QR-кода и как он будет работать — в материале URA.RU.
Введение универсального QR-кода
В июле 2025 года Госдума РФ окончательно утвердила закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года все банки обязаны предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки с помощью единого QR-кода, а также использовать цифровой рубль. Оператором системы назначена Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Банку России. Предоставление услуги будет бесплатным для пользователей.
Инициатива была предложена банками еще в 2023 году. К настоящему времени около 200 банков и более шести миллионов торговых точек могут принимать оплату через единый QR-код.
Поэтапное внедрение цифрового рубля
Внедрение оплаты цифровым рублем через универсальный QR-код будет проводится поэтапно. С 2026 года — для крупнейших банков, продавцов и агрегаторов с выручкой более 120 млн рублей. С 2027 года — для банков с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой от 30 млн рублей. С 2028 года — для всех остальных банков и продавцов. Малый бизнес с выручкой менее 5 млн рублей освобожден от обязательного приема цифрового рубля.
Что такое универсальный QR-код
Универсальный QR-код — это единый стандарт для безналичных платежей. Он позволяет оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы, сервисы рассрочки, а в будущем — цифровым рублем. Такой подход устраняет необходимость использовать разные приложения или форматы кодов, упрощая процедуру для покупателей и продавцов.
"Универсальный QR-код можно считать камерой телефона или сканером, встроенным в приложение банка, и быстро совершить оплату – главное, чтобы банк был подключен к инфраструктуре НСПК", — заявил начальник Центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Газпромбанка Антон Власкин в беседе с РИА Новости.
Технология и принцип работы
Торговая точка размещает универсальный QR-код на кассе, терминале или в электронном виде. Покупатель сканирует код камерой смартфона или через банковское приложение и попадает на платежную страницу, где выбирает удобный способ оплаты. В перспективе там же появится возможность оплаты цифровым рублем.
Преимущества для бизнеса и банков
Для бизнеса универсальный QR-код снижает затраты на обслуживание разных платежных решений и упрощает процесс приема платежей, особенно для малого и среднего предпринимательства. Нововведение особенно важно для регионов и небольших торговых точек, которые раньше сталкивались с техническими и финансовыми барьерами.
Для банков — это возможность расширить клиентскую базу и предложить дополнительные услуги, сохранив конкурентоспособность на рынке. И крупные, и небольшие региональные банки смогут участвовать в новой платежной среде наравне. При этом кредитным организациям не понадобится тратиться на разработку своих систем.
Польза для покупателей
Покупатели получают более удобный и быстрый способ оплаты, не требующий ручного выбора способа чтения QR-кода, возможность мгновенного выбора разных сервисов, сохранение кешбэка и бонусов по программам лояльности. Эксперты отмечают, что внедрение единого QR-кода способствует развитию безналичных расчетов, повышает финансовую инклюзию и ускоряет цифровизацию экономики.
Универсальный QR-код работает во всех банках, подключенных к инфраструктуре НСПК, что обеспечивает широкую доступность услуги. При этом банки будут мотивированы развивать свои продукты и условия для пользователей: дополнительные опции, кэшбек, бонусы и другое.
Дальнейшее развитие
В дальнейшем планируется создать индивидуальные платежные страницы для банков и предприятий. Там будет создан индивидуальный дизайн для банков и компаний, информация о скидках, кешбэке и баллах лояльности. Важным этапом станет интеграция цифрового рубля, что откроет новые возможности для расчетов и повысит безопасность транзакций.
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