Учителям РФ захотели выдавать 13-ю зарплату при одном условии

В России предложили ввести для учителей дополнительную выплату в размере тринадцатой зарплаты за работу на ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов.
«Представляется необходимым установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную тринадцатой зарплате. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности. Скоро начнется активное обсуждение федерального бюджета 2026 года, и самое время эти заложить деньги», — процитировало слова Миронова РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что педагоги, задействованные в проведении госэкзаменов, получают за смену всего 120–300 рублей. При этом им приходится выходить на работу рано утром, нередко в выходные и праздничные дни.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о разработке новой модели оплаты труда педагогов и необходимости повышения их заработной платы. В текущем учебном году уже были введены изменения, направленные на нормирование рабочего времени учителей и поддержку их профессиональной деятельности. Так, с 1 сентября планируется внедрить новые правила, ограничивающие количество проверочных и контрольных работ в школах.
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