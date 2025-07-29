29 июля 2025

Учителям РФ захотели выдавать 13-ю зарплату при одном условии

Правительство рассмотрит идею выплачивать 13-ю зарплату учителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Миронов выступил с инициативой законодательно закрепить особую выплату для педагогов
Миронов выступил с инициативой законодательно закрепить особую выплату для педагогов Фото:

В России предложили ввести для учителей дополнительную выплату в размере тринадцатой зарплаты за работу на ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов.

«Представляется необходимым установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную тринадцатой зарплате. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности. Скоро начнется активное обсуждение федерального бюджета 2026 года, и самое время эти заложить деньги», — процитировало слова Миронова РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что педагоги, задействованные в проведении госэкзаменов, получают за смену всего 120–300 рублей. При этом им приходится выходить на работу рано утром, нередко в выходные и праздничные дни.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о разработке новой модели оплаты труда педагогов и необходимости повышения их заработной платы. В текущем учебном году уже были введены изменения, направленные на нормирование рабочего времени учителей и поддержку их профессиональной деятельности. Так, с 1 сентября планируется внедрить новые правила, ограничивающие количество проверочных и контрольных работ в школах.

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В России предложили ввести для учителей дополнительную выплату в размере тринадцатой зарплаты за работу на ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов. «Представляется необходимым установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную тринадцатой зарплате. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности. Скоро начнется активное обсуждение федерального бюджета 2026 года, и самое время эти заложить деньги», — процитировало слова Миронова РИА Новости. Политик также подчеркнул, что педагоги, задействованные в проведении госэкзаменов, получают за смену всего 120–300 рублей. При этом им приходится выходить на работу рано утром, нередко в выходные и праздничные дни. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о разработке новой модели оплаты труда педагогов и необходимости повышения их заработной платы. В текущем учебном году уже были введены изменения, направленные на нормирование рабочего времени учителей и поддержку их профессиональной деятельности. Так, с 1 сентября планируется внедрить новые правила, ограничивающие количество проверочных и контрольных работ в школах.
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