С августа в Пермском крае проиндексируют выплаты работающим пенсионерам

В Прикамье с 1 августа стартует автоматический перерасчет страховых и накопительных пенсий для более чем 150 тысяч пенсионеров, которые продолжали работать в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.
«Индексация будет произведена автоматически — обращаться за перерасчетом не нужно. Она затронет только тех пенсионеров, за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты и количества накопленных пенсионных коэффициентов за последний год», — написано в соцсетях учреждения. Максимум ежемесячные выплаты повысятся на три балла.
Увеличенные пенсии будут начисляться согласно утвержденному графику. В регионе зачисление выплат на банковские карты осуществляется 8, 15 и 23 числа каждого месяца. В случаях, когда дата совпадает с выходным или праздничным днем, средства поступают на счет накануне. Получателям, которые забирают деньги на почте, рекомендуют заранее уточнить расписание доставки в своем отделении.
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