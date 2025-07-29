В Кольцово авиакомпания Red Wings отменила три рейса

Рейсы были отменены в несколько городов страны
В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания Red Wings отменил три рейса в Самару, Сургут и Уфу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс WZ-1033D в Самару должен был вылететь в 09:50 по местному времени. Также отменен борт WZ-1017 в Сургут, назначенный на 15:25. Еще один рейс авиакомпании WZ-1025 из Екатеринбурга в Уфу должен был вылететь в 22:20.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
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