29 июля 2025

В Кольцово авиакомпания Red Wings отменила три рейса

Red Wings отменил три рейса из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы были отменены в несколько городов страны
Рейсы были отменены в несколько городов страны Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания Red Wings отменил три рейса в Самару, Сургут и Уфу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс WZ-1033D в Самару должен был вылететь в 09:50 по местному времени. Также отменен борт WZ-1017 в Сургут, назначенный на 15:25. Еще один рейс авиакомпании WZ-1025 из Екатеринбурга в Уфу должен был вылететь в 22:20. 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания Red Wings отменил три рейса в Самару, Сургут и Уфу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс WZ-1033D в Самару должен был вылететь в 09:50 по местному времени. Также отменен борт WZ-1017 в Сургут, назначенный на 15:25. Еще один рейс авиакомпании WZ-1025 из Екатеринбурга в Уфу должен был вылететь в 22:20.  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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