Часть детского сада обрушилась из-за землетрясения на Камчатке

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В момент обрушения в детском саду не было детей и воспитателей
В момент обрушения в детском саду не было детей и воспитателей Фото:

В Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада №15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Есть информация, что в 15 детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в это время в детском саду не было, предварительно жертв нет», — рассказал Солодов в своем telegram-канале.

На место прибыла оперативная группа экстренных служб для оценки ситуации и ликвидации последствий. Данное землетрясение уже называют наиболее мощным за прошедшее десятилетие. 

В это же время на Курильских островах произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,9. В городе Северо-Курильске введен режим повышенной готовности, объявлена угроза цунами, начата эвакуация населения.

Фото:

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В Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада №15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Есть информация, что в 15 детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в это время в детском саду не было, предварительно жертв нет», — рассказал Солодов в своем telegram-канале. На место прибыла оперативная группа экстренных служб для оценки ситуации и ликвидации последствий. Данное землетрясение уже называют наиболее мощным за прошедшее десятилетие.  В это же время на Курильских островах произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,9. В городе Северо-Курильске введен режим повышенной готовности, объявлена угроза цунами, начата эвакуация населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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