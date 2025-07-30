Часть детского сада обрушилась из-за землетрясения на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада №15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Есть информация, что в 15 детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в это время в детском саду не было, предварительно жертв нет», — рассказал Солодов в своем telegram-канале.
На место прибыла оперативная группа экстренных служб для оценки ситуации и ликвидации последствий. Данное землетрясение уже называют наиболее мощным за прошедшее десятилетие.
В это же время на Курильских островах произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,9. В городе Северо-Курильске введен режим повышенной готовности, объявлена угроза цунами, начата эвакуация населения.
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