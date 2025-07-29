29 июля 2025

За мужество и отвагу два бойца из ХМАО награждены посмертно

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Орден мужества вручен отцу погибшего бойца
Орден мужества вручен отцу погибшего бойца Фото:

В Советском (ХМАО) 29 июля родственникам Михаила Зерова и Игоря Сосновских были переданы боевые награды. Военнослужащие отдали свою жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Об этом глава района Евгений Буренков сообщил в соцсети.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены двое наших земляков. Зеров Михаил Владимирович — медаль „За отвагу“ передана матери погибшего и Сосновских Юрий Павлович — Орден Мужества передан Отцу», — поделился Буренков в своем telegram-канале.

Михаил проходил службу в зоне СВО в должности старшего наводчика гранатометного взвода второго мотострелкового батальона в звании ефрейтора, а Юрий служил командиром отделения войсковой части в звании младшего сержанта. Оба погибли в октябре 2024 года при выполнении боевых задач и похоронены в Советском.

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В Советском (ХМАО) 29 июля родственникам Михаила Зерова и Игоря Сосновских были переданы боевые награды. Военнослужащие отдали свою жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Об этом глава района Евгений Буренков сообщил в соцсети. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены двое наших земляков. Зеров Михаил Владимирович — медаль „За отвагу“ передана матери погибшего и Сосновских Юрий Павлович — Орден Мужества передан Отцу», — поделился Буренков в своем telegram-канале. Михаил проходил службу в зоне СВО в должности старшего наводчика гранатометного взвода второго мотострелкового батальона в звании ефрейтора, а Юрий служил командиром отделения войсковой части в звании младшего сержанта. Оба погибли в октябре 2024 года при выполнении боевых задач и похоронены в Советском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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