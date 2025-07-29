За мужество и отвагу два бойца из ХМАО награждены посмертно

В Советском (ХМАО) 29 июля родственникам Михаила Зерова и Игоря Сосновских были переданы боевые награды. Военнослужащие отдали свою жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Об этом глава района Евгений Буренков сообщил в соцсети.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены двое наших земляков. Зеров Михаил Владимирович — медаль „За отвагу“ передана матери погибшего и Сосновских Юрий Павлович — Орден Мужества передан Отцу», — поделился Буренков в своем telegram-канале.
Михаил проходил службу в зоне СВО в должности старшего наводчика гранатометного взвода второго мотострелкового батальона в звании ефрейтора, а Юрий служил командиром отделения войсковой части в звании младшего сержанта. Оба погибли в октябре 2024 года при выполнении боевых задач и похоронены в Советском.
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