Землетрясение на Камчатке побило рекорд 73-летней давности

Землетрясение, произошедшее на Камчатке, стало самым мощным за последние 73 года. Об этом сообщил камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8.7. Это, безусловно, выдающееся событие», — говорится в telegram-канале филиала. Там добавили, что в районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность: интенсивные афтершоки, ощущаемые жителями города, по прогнозам будут продолжаться не менее месяца.
Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Интенсивность толчков достигала шести баллов. Кроме того, вовремя была объявлена угроза цунами, опасные волны наблюдались на побережье.
Специалисты предупреждают о вероятности новых сильных афтершоков магнитудой до 7,5 и рекомендуют воздержаться от посещения побережья Авачинского залива, в том числе популярных мест отдыха. Все экстренные службы работают в режиме ЧС, ситуация контролируется, информация о развитии событий будет передаваться оперативно соответствующим ведомствам.
Ранее в результате сильного землетрясения в аэропорту Елизово произошло частичное обрушение потолка. Кроме того, были перенесены рейсы, следующие в Тиличики и Никольское, на 31 июля. Также сообщается о задержках рейсов на Курильские острова.
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