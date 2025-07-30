В главном аэропорту Камчатки начал рушиться потолок. Видео

В аэропорту Елизово перенесли два рейса
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В Елизово задержали два рейса
В Елизово задержали два рейса Фото:

В главном аэропорту Камчатки Елизово в результате мощного землетрясения частично обрушился потолок. Об этом сообщили местные жители. 

На кадрах видно, как в результате сейсмических толчков с потолка обрушилась часть плитки. Помимо этого, в связи с погодными условиями аэропорт перенес два рейса: вылеты в Тиличики и Никольское перенесены на 31 июля. Также задержаны рейсы на Курильские острова: отправление в Северо-Курильск перенесено с 10:20 на 13:00, а вылет на остров Шумшу задерживается на полтора часа.

Утром на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,5. Зона разлома распространилась в юго-западном направлении примерно на 200 километров. В настоящее время в регионе продолжается серия афтершоков. URA.RU освещает происходящее на Камчатке в онлайн-трансляции

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В главном аэропорту Камчатки Елизово в результате мощного землетрясения частично обрушился потолок. Об этом сообщили местные жители.  На кадрах видно, как в результате сейсмических толчков с потолка обрушилась часть плитки. Помимо этого, в связи с погодными условиями аэропорт перенес два рейса: вылеты в Тиличики и Никольское перенесены на 31 июля. Также задержаны рейсы на Курильские острова: отправление в Северо-Курильск перенесено с 10:20 на 13:00, а вылет на остров Шумшу задерживается на полтора часа. Утром на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,5. Зона разлома распространилась в юго-западном направлении примерно на 200 километров. В настоящее время в регионе продолжается серия афтершоков. URA.RU освещает происходящее на Камчатке в онлайн-трансляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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