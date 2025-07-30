«Мама просила держать иконки»: как жители Камчатки переживают мощнейшее землетрясение

Сильное землетрясение началось на Камчатке 30 июля. Магнитуда составила 8,5 баллов. По информации ФИЦ ЕГС РАН, это одно из сильнейших землетрясений за последние 70 лет. Например, в 1952 году магнитуда составляла 8,7 баллов. Сейчас разлом распространился на юго-запад примерно на 200 километров, сообщил директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Жителей эвакуируют на возвещенные зоны. Афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться на Камчатке еще не менее месяца, предупредили в ЕГС.
После сильных толчков в Северо-курильске на прибрежную зону обрушилось цунами. Вода отошла от берегов Петропавловска-Камчатского. Предупреждение о цунами получили жители Японии, Гавайев, американских штатов Калифорния и Орегон. URA.RU приводит сообщения очевидцев мощнейшего землетрясения в России.
«Живу на пятом этаже, проснулись с мамой от этого. Она говорит: давай иконки держать. Я ей ору: быстро выбегаем на улицу», — делится в соцсетях Сара.
«Колбасит каждые 5-10 минут», — пишет Алексей. «В машине сильно ощущается», — добавляет другой житель Камчатки.
«У меня ступеньки и стены треснули. Знаете, как я бежал с девятого этажа», — сообщает один из пользователей интернета.
«У нас шкафы ходуном ходили», — написала девушка. Кого-то толчки застали на рабочем месте. «Я никогда так быстро не бегала. Офис чуть не развалился», — написала другая девушка.
А одна из жительниц была в душе на момент начала землетрясения. «Была в душе. Ощущения непередаваемые. Времени собирать вещи не было. Выбежала на улицу с собакой и документами. Землетрясение оценивается в 8 баллов, но по ощущениям больше: в домах разрушилось все: цветы, мебель, техника — все попадало», — рассказала девушка.
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