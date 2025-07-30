Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

Синоптик Семенова: тревога цунами распространена на все Курильские острова
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Синоптик Семенова сообщила о распространении цунами на всех Курильских островах
Синоптик Семенова сообщила о распространении цунами на всех Курильских островах Фото:

Тревожное предупреждение о цунами теперь распространяется на всю территорию Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — передает слова Семеновой РИА Новости. Кроме того, синоптик подчеркивает, что магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4.

В Северо-Курильске ранее на побережье произошло цунами. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, местные жители размещены на возвышенных участках местности, поскольку сохраняется опасность повторных ударных волн. Население остается в безопасных зонах до полного снятия угрозы.

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Тревожное предупреждение о цунами теперь распространяется на всю территорию Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. «Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — передает слова Семеновой РИА Новости. Кроме того, синоптик подчеркивает, что магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. В Северо-Курильске ранее на побережье произошло цунами. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, местные жители размещены на возвышенных участках местности, поскольку сохраняется опасность повторных ударных волн. Население остается в безопасных зонах до полного снятия угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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