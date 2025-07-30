Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

Тревожное предупреждение о цунами теперь распространяется на всю территорию Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — передает слова Семеновой РИА Новости. Кроме того, синоптик подчеркивает, что магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4.
В Северо-Курильске ранее на побережье произошло цунами. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, местные жители размещены на возвышенных участках местности, поскольку сохраняется опасность повторных ударных волн. Население остается в безопасных зонах до полного снятия угрозы.
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