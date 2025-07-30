Цунами обрушилось на прибрежную зону Северо-Курильска. Фото

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Жители Северо-Курильска в безопасности, сообщил губернатор региона
Жители Северо-Курильска в безопасности, сообщил губернатор региона Фото:

В Северо-курильске на прибрежную зону обрушилось цунами. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами», — написал Лимаренко. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Он также добавил, что жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. Люди продолжат оставаться там до окончательного снятия угрозы.

Люди находятся на возвышенности, ожидая, когда волны утихнут
Люди находятся на возвышенности, ожидая, когда волны утихнут
Фото:

Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине 9 километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4-5 баллов. В настоящее время информации о жертвах нет. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Северо-курильске на прибрежную зону обрушилось цунами. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами», — написал Лимаренко. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он также добавил, что жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. Люди продолжат оставаться там до окончательного снятия угрозы. Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине 9 километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4-5 баллов. В настоящее время информации о жертвах нет. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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