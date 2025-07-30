В Северо-курильске на прибрежную зону обрушилось цунами. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами», — написал Лимаренко. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он также добавил, что жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. Люди продолжат оставаться там до окончательного снятия угрозы.
Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине 9 километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4-5 баллов. В настоящее время информации о жертвах нет. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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