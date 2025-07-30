Сирены, оповещающие о цунами, завыли в Японии. Видео

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке
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Сирена звучит в Иокогаме
Сирена звучит в Иокогаме Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения на Камчатке. В городах звучат сирены оповещения. Об этом сообщили в метеорологическом управлении Японии.

На текущий момент сирена звучит в Иокогаме. Премьер-министр Сигэру Исиба призвал жителей прибрежных районов эвакуироваться в многоэтажные здания, передает газета Yomiuri. По предварительным данным, высота волн может составить до 3,5 метра. Ожидается, что цунами достигнет побережья Японии в 10:30 по местному времени. В юго-восточном районе города Теси уже отмечено появление первых волн.

Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,5. Это сейсмическое событие вошло в число самых сильных за последние 70 лет. Ожидается, что в течение как минимум месяца регион будет испытывать афтершоки, сила которых может достигать 7,5 баллов. URA.RU освещает происходящее на Камчатке в онлайн-трансляции.

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В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения на Камчатке. В городах звучат сирены оповещения. Об этом сообщили в метеорологическом управлении Японии. На текущий момент сирена звучит в Иокогаме. Премьер-министр Сигэру Исиба призвал жителей прибрежных районов эвакуироваться в многоэтажные здания, передает газета Yomiuri. По предварительным данным, высота волн может составить до 3,5 метра. Ожидается, что цунами достигнет побережья Японии в 10:30 по местному времени. В юго-восточном районе города Теси уже отмечено появление первых волн. Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,5. Это сейсмическое событие вошло в число самых сильных за последние 70 лет. Ожидается, что в течение как минимум месяца регион будет испытывать афтершоки, сила которых может достигать 7,5 баллов. URA.RU освещает происходящее на Камчатке в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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