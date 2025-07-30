Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после землетрясения на Курилах

Сахалинская прокуратура открыла горячую линию после землетрясения на Курилах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сахалинской области прокуратура открыла горячую линию после угрозы цунами
В Сахалинской области прокуратура открыла горячую линию после угрозы цунами Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В Сахалинской области прокуратура организовала горячую линию после произошедшего землетрясения и угрозы цунами на Северо-Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. 

«По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону — 27-72-01», — пишет пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что контроль осуществляется по вопросам медицинской и иной помощи пострадавшим, проведения оценки поврежденного имущества, а также организации размещения граждан в пунктах временного проживания.

Прямо сейчас на территории Курильских островов было объявлено предупреждение о цунами. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что тревога цунами распространена на все Курильские острова. Сила землетрясения, эпицентр которого находился в 143 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, была оценена в 8.4 балла

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сахалинской области прокуратура организовала горячую линию после произошедшего землетрясения и угрозы цунами на Северо-Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.  «По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону — 27-72-01», — пишет пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что контроль осуществляется по вопросам медицинской и иной помощи пострадавшим, проведения оценки поврежденного имущества, а также организации размещения граждан в пунктах временного проживания. Прямо сейчас на территории Курильских островов было объявлено предупреждение о цунами. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что тревога цунами распространена на все Курильские острова. Сила землетрясения, эпицентр которого находился в 143 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, была оценена в 8.4 балла
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...