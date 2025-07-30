Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после землетрясения на Курилах

В Сахалинской области прокуратура организовала горячую линию после произошедшего землетрясения и угрозы цунами на Северо-Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
«По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону — 27-72-01», — пишет пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что контроль осуществляется по вопросам медицинской и иной помощи пострадавшим, проведения оценки поврежденного имущества, а также организации размещения граждан в пунктах временного проживания.
Прямо сейчас на территории Курильских островов было объявлено предупреждение о цунами. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что тревога цунами распространена на все Курильские острова. Сила землетрясения, эпицентр которого находился в 143 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, была оценена в 8.4 балла
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