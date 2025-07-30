ВСУ меняют статус пленных, чтобы сэкономить на выплатах

Украина меняет статус солдат на пропал без вести, чтобы сэкономить на выплатах
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Украина меняет статус пленных, чтобы сэкономить бюджет
Украина меняет статус пленных, чтобы сэкономить бюджет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После появления российских публикаций подтверждения о пленении украинских военнослужащих командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ переводит статус плененных на «пропавших без вести». Такие действия предпринимаются с целью уменьшения размера выплат. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Родные и близкие военнослужащих... в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на „пропал без вести“. Это связано с попыткой снизить объем и размер выплат», — передает слова силовых структур ТАСС.

Украинские власти уже подвергались критике за ненадлежащее обращение со своими военными. Ранее в офисе президента Украины сообщили о намерении признать дезертирами погибших военнослужащих, чьи тела были возвращены из России. По заявлениям представителей пророссийского подполья, подобные меры объясняются стремлением избежать выплаты компенсаций семьям погибших солдат.

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После появления российских публикаций подтверждения о пленении украинских военнослужащих командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ переводит статус плененных на «пропавших без вести». Такие действия предпринимаются с целью уменьшения размера выплат. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Родные и близкие военнослужащих... в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на „пропал без вести“. Это связано с попыткой снизить объем и размер выплат», — передает слова силовых структур ТАСС. Украинские власти уже подвергались критике за ненадлежащее обращение со своими военными. Ранее в офисе президента Украины сообщили о намерении признать дезертирами погибших военнослужащих, чьи тела были возвращены из России. По заявлениям представителей пророссийского подполья, подобные меры объясняются стремлением избежать выплаты компенсаций семьям погибших солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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