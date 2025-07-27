Украинцев, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами

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Киевский режим не собирается выплачивать компенсации своим погибшим бойцам
Киевский режим не собирается выплачивать компенсации своим погибшим бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В администрации президента Украины Владимира Зеленского собираются признать дезертирами бойцов ВСУ, чьи тела были переданы из РФ. В пророссийском подполье объяснили это тем, что семьям погибших военнослужащих не желают выплачивать компенсации.

«Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами. И таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — цитирует подпольщиков MK.RU.

В июне российская сторона передала Украине 6060 останков украинских боевиков. РФ получила тела 78 своих погибших солдат. Участники конфликта продолжают обмениваться военнопленными. На этой неделе в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров, в ходе которого российская делегация предложила украинской стороне передать дополнительно еще 3 тысячи тел погибших украинских военных.

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В администрации президента Украины Владимира Зеленского собираются признать дезертирами бойцов ВСУ, чьи тела были переданы из РФ. В пророссийском подполье объяснили это тем, что семьям погибших военнослужащих не желают выплачивать компенсации. «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами. И таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — цитирует подпольщиков MK.RU. В июне российская сторона передала Украине 6060 останков украинских боевиков. РФ получила тела 78 своих погибших солдат. Участники конфликта продолжают обмениваться военнопленными. На этой неделе в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров, в ходе которого российская делегация предложила украинской стороне передать дополнительно еще 3 тысячи тел погибших украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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